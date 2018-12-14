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На ЧТПЗ наградили лучших студентов-металлургов стипендией имени Я. П. Осадчего

УрБК, Челябинск, 14.12.2018. На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) состоялась церемония награждения лучших студентов металлургических специальностей стипендией фонда им. Якова Осадчего. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



«Корпоративная награда создана для поощрения и привлечения талантливой молодежи на предприятия Группы ЧТПЗ в 2001 году — в честь 100-летия легендарного директора завода. В этом году стипендии удостоены отличники, спортсмены, активисты сразу трех вузов страны — Российского технологического университета (МИРЭА), Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (УрФУ) и Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). В течение года они будут получать дополнительную прибавку от белых металлургов — 5 тыс. руб. ежемесячно», — говорится в сообщении.



Награды будущим инженерам вручили акционер, председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров и профессор, советник по науке и технике ЧТПЗ Владимир Осадчий — сын Якова Павловича.



«Челябинский трубопрокатный завод — это сплав традиций и инноваций. Яков Павлович Осадчий и первые поколения трубников создали прочный фундамент для развития и новых успехов ЧТПЗ. Как бы ни менялись технологии, и во времена Осадчего, и сегодня главный секрет успеха завода — это люди. Уверен, стипендиаты и студенты, которые сегодня присутствуют в этом зале, тоже могут оставить свой след в трубной промышленности. Главное — захотеть, приложить свои таланты и усердие! Группе ЧТПЗ нужны молодые, инициативные, грамотные сотрудники», — отметил Александр Федоров.



Традиционно после торжественной церемонии для стипендиатов и их родителей, преподавателей и студентов вузов состоялись ознакомительные экскурсии на производства ЧТПЗ. Гости посетили «Высоту 239» и «ЭТЕРНО», цехи холодного и горячего проката труб. Экскурсии для них провели белые металлурги — стипендиаты прошлых лет.



За 18 лет существования стипендии ее обладателями стали более 100 одаренных студентов технических специальностей. Сегодня каждый пятый стипендиат является сотрудником Группы ЧТПЗ.

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