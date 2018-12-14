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В Кольцово из-за сильного тумана над Екатеринбургом задержали порядка 30 рейсов

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. В аэропорту Кольцово сильный туман. Из-за плохой видимости самолеты не могут взлететь. Согласно онлайн-табло аэропорта, сейчас задержаны как минимум 13 рейсов.



«На 15.00 местного времени на прилет и на вылет задержано около 30 рейсов. На запасные аэродромы в Пермь, Тюмень и Челябинск ушли 12 рейсов», — сообщает пресс-служба аэровокзала.

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