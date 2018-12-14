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В Екатеринбурге компания «Стройкомплектмонтаж» оштрафована на 500 тыс. рублей за нарушение миграционного законодательства
14 декабрь 2018 (14:49)
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. В Екатеринбурге ООО «Стройкомплектмонтаж» оштрафовано на 500 тыс. рублей за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки было установлено, что в помещениях на ул. Удельная зарегистрированы 814 иностранных граждан. При этом в здании было порядка 80-90 койко-мест, а проживало на момент проверки 25 человек.
Таким образом, 796 иностранных граждан в помещениях на ул. Удельная не проживали. Кроме того, такое количество человек физически не может находиться в этом здании.
«Таким образом, принимающей стороной ООО «Стройкомплектмонтаж» представлены в органы миграционного учета заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в связи с чем в отношении общества и его директора прокуратура возбудила административные дела по части 2 статьи 19.27 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
По материалам прокуратуры ООО «Стройкомплектмонтаж» оштрафовано на 575 тыс. руб., а директор предприятия — на 35 тыс. руб.
Свердловский областной суд оставил кассационные жалобы предприятия без удовлетворения. Судебные акты о назначении штрафов вступили в законную силу.
В ходе проверки было установлено, что в помещениях на ул. Удельная зарегистрированы 814 иностранных граждан. При этом в здании было порядка 80-90 койко-мест, а проживало на момент проверки 25 человек.
Таким образом, 796 иностранных граждан в помещениях на ул. Удельная не проживали. Кроме того, такое количество человек физически не может находиться в этом здании.
«Таким образом, принимающей стороной ООО «Стройкомплектмонтаж» представлены в органы миграционного учета заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в связи с чем в отношении общества и его директора прокуратура возбудила административные дела по части 2 статьи 19.27 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
По материалам прокуратуры ООО «Стройкомплектмонтаж» оштрафовано на 575 тыс. руб., а директор предприятия — на 35 тыс. руб.
Свердловский областной суд оставил кассационные жалобы предприятия без удовлетворения. Судебные акты о назначении штрафов вступили в законную силу.
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