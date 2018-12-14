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Завод УГМК во Владикавказе будет законсервирован

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. ОАО «Электроцинк» (входит в состав УГМК) во Владикавказе будет законсервирован. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.



«Между Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым и руководством УГМК достигнута договоренность о полном прекращении деятельности ОАО «Электроцинк» и консервации производства. В ближайшее время предприятие намерено завершить отгрузку сырья и незавершенной продукции, после чего начнется подготовка к консервации», — говорится в сообщении.



Напомним, что в ночь на 21 октября 2018 года в цехе электролиза ОАО «Электроцинк» произошел пожар, площадь которого составила 4,5 тыс. кв. м. Погиб один пожарный, двое получили травмы.



Тогда возгорание вызвало панику в городе: в социальных сетях людей призывали эвакуироваться из города. Впоследствии во Владикавказе прошла массовая акция протеста. Основным требованием протестующих было немедленное закрытие предприятия. В стихийном митинге у республиканского дома правительства, по оценке очевидцев, участвовало почти 700 человек.



Чуть позже Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев написал открытое письмо, в котором он потребовал закрыть завод «Электроцинк».



«Сегодняшняя катастрофа еще раз показала: никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного — завод «Электроцинк» губит здоровье жителей Владикавказа. Никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа. Какими деньгами можно измерить боль семей, в которых от онкологии умирают молодые люди? Этого мы вам позволить не можем! Требуем закрыть завод! Перенесите его на Урал!», — написал М. Хадарцев на своей странице в Facebook.



С 1 декабря 2018 года на предприятии начали выгрузку незавершённой продукции из вельццеха и гидрометаллургического цеха. Окись цинка, кеки, клинкер, а также остатки цинкового концентрата со складов предприятия отправлены для переработки на предприятия УГМК в Свердловской и Челябинской областях.

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