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В Cерове судебные приставы взыскали 1,5 млн руб. с управляющей компании

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018 Приставы Серовского районного отдела взыскали около 1,5 млн руб. с управляющей компании, которая задолжала поставщику тепловой энергии. Об этом сообщает пресс-служба Управления УФССП России по Свердловской области.



В ходе исполнительного производства выяснилось, что у компании-должника есть три расчетных счета в банке, с них и взыскали 1,45 млн руб. и перечислили их взыскателю.

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