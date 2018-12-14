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В Cерове судебные приставы взыскали 1,5 млн руб. с управляющей компании
14 декабрь 2018 (13:42)
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018 Приставы Серовского районного отдела взыскали около 1,5 млн руб. с управляющей компании, которая задолжала поставщику тепловой энергии. Об этом сообщает пресс-служба Управления УФССП России по Свердловской области.
В ходе исполнительного производства выяснилось, что у компании-должника есть три расчетных счета в банке, с них и взыскали 1,45 млн руб. и перечислили их взыскателю.
В ходе исполнительного производства выяснилось, что у компании-должника есть три расчетных счета в банке, с них и взыскали 1,45 млн руб. и перечислили их взыскателю.
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