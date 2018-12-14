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В благотворительном фонде «Металлург» подвели итоги реализации социальных программ в 2018 году

УрБК, Магнитогорск, 14.12.2018. В Магнитогорском благотворительном фонде «Металлург» прошло традиционное совещание с участием руководителей детских специализированных учреждений Магнитки и прилегающих сельских районов. Об этом сообщает пресс-служба ММК.



В работе совещания приняли участие члены совета фонда, благотворители (крупнейший — ПАО «ММК»), а также заместитель начальника отдела организации работы по опеке и попечительству министерства социальных отношений Челябинской области Татьяна Матвеева, председатель правления Челябинского отделения Российского детского фонда, член Общественной палаты Южного Урала Вячеслав Скворцов, заместитель председателя Законодательного собрания региона, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин, начальник городского управления социальной защиты населения Ирина Михайленко.



На совещании, организованном в рамках комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала», подведены итоги уходящего года, утвержден план мероприятий по празднованию Нового года.



Директор фонда Валентин Владимирцев подытожил результаты реализации программы. Ее основные направления — программа «Мы рядом!» (социальная поддержка семей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая на производстве), программа «Охрана материнства и детства», «Дружная семья» (социальная поддержка многодетных семей), «Одаренные дети Магнитки», «Калейдоскоп» (адресная помощь различным категориям граждан), «Наши дети» (оказание благотворительной помощи почти трем десяткам детских специализированных учреждений). Оказывается постоянная благотворительная помощь спортивным учреждениям, детскому оздоровительному комплексу, дворцам культуры, учебным учреждениям. Всего же на реализацию программы «XXI век — детям Южного Урала» за 11 месяцев 2018 года фонд израсходовал 232,43 млн руб.



В конце ноября в Общественной палате РФ прошел всероссийский форум «Все лучшее — детям!», на котором были подведены итоги конкурса среди социально ориентированных НКО России. В числе лучших был назван и благотворительный фонд «Металлург». В пятый раз комплексная программа «XXI век — детям Южного Урала» получила знак качества «Лучшее — детям».



Более 11 млн руб. выделено благотворителями на проведение новогодних мероприятий в специализированных детских учреждениях, а также в микрорайонах города, школах, детских садах, клубах и ТОСах, в том числе с участием депутатов Магнитогорского городского собрания и областного законодательного собрания.



Новогодние подарки получат воспитанники всех специализированных учреждений города, восьми сельских районов, дети-инвалиды, многодетные семьи и семьи, потерявшие кормильцев, состоящие на учете в фонде «Металлург», а также городские университеты, детские учреждения, организации и коллективы, обратившиеся в фонд за поддержкой. Всего будет вручено более 23,5 тыс. новогодних подарков. Воспитанники из восьми детских специализированных учреждений города и семи прилегающих сельских районов посетят интерактивное шоу «Резиденция Деда Мороза» в оздоровительном комплексе «Горное ущелье».

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