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Из-за сильного тумана в Екатеринбурге на запасной аэродром в Челябинск отправлены три рейса
14 декабрь 2018 (11:29)
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Из-за сильного тумана в Екатеринбурге на запасной аэродром в Челябинск отправлены три рейса: из Харбина, Пекина и Новосибирска. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
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