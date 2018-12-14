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Из-за сильного тумана в Екатеринбурге на запасной аэродром в Челябинск отправлены три рейса

14 декабрь 2018 (11:29)

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Из-за сильного тумана в Екатеринбурге на запасной аэродром в Челябинск отправлены три рейса: из Харбина, Пекина и Новосибирска. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

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