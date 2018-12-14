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Спрос на коммерческую недвижимость в Екатеринбурге за 2018 год снизился на 32%

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Общее число предложений о продаже на рынке коммерческой недвижимости в Екатеринбурге выросло за год на 36%, при этом спрос покупателей снизился на 32%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость».



Самым дорогим типом коммерческой недвижимости стали производственные помещения — их средняя стоимость составила 38 млн руб. Приобрести можно, например, производственно-складскую базу за 130 млн руб. или помещение площадью 104 кв. м за 750 тыс. руб. Следующие за ними складские помещения в среднем продавались за 32 млн руб., далее идут гостиницы по стоимости 21 млн руб. за объект. Дешевле всего (в среднем за 12 млн руб.) можно было приобрести офисное помещение.



Самым существенным за год подорожанием — на 65% — отметились торговые помещения, а сильнее всего подешевели склады: их стоимость снизилась на 62%.



По итогам прошедших месяцев 2018 года треть (33%) предложений на рынке коммерческой недвижимости пришлась на офисы. На втором месте оказались помещения свободного назначения (28%), а на третьем — торговые (24%). Меньше всего было предложений о продаже помещений, предназначенных для организации общественного питания — всего 2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем рынка вырос на 36%.



Интерес покупателей к покупке объектов коммерческой недвижимости упал на 32% за год. Спрос вырос особенно сильно на гостиницы — на 152%, а заметнее всего снизился на помещения общественного питания — на 55%.



«Финансовые вложения в арендную недвижимость — это всегда крупный и дорогой инвестиционный проект, требующий стабильности и уверенности в среднесрочной перспективе. В условиях колебаний на валютном рынке и угрозы новых санкций российские бизнесмены проявляют осторожность и выдержку — этим и вызвано снижение спроса на коммерческую недвижимость», — говорит управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

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