Новости дня

Возбуждено уголовное дело в отношении главы СвЖД по факту получения взятки

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. В отношении начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.



«В настоящее время начальник Свердловской железной дороги задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, допрошен в качестве подозреваемого. В рамках уголовного дела проведен личный обыск задержанного, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Следователями СК России проверяется причастность Алексея Миронова к совершению иных преступлений. Сегодня следствием будет решаться вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: