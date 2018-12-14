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Задержан начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов

14 декабрь 2018 (10:35)

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ России вчера проводили обыски в Управлении Свердловской железной дороги (СвЖД). По неподтвержденной информации, глава СвЖД Алексей Миронов задержан.

Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России пока не подтверждает, но и не опровергает эту информацию.

Напомним, Алексей Миронов возглавляет СвЖД с 2011 года.

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