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Задержан начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов
14 декабрь 2018 (10:35)
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ России вчера проводили обыски в Управлении Свердловской железной дороги (СвЖД). По неподтвержденной информации, глава СвЖД Алексей Миронов задержан.
Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России пока не подтверждает, но и не опровергает эту информацию.
Напомним, Алексей Миронов возглавляет СвЖД с 2011 года.
Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России пока не подтверждает, но и не опровергает эту информацию.
Напомним, Алексей Миронов возглавляет СвЖД с 2011 года.
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