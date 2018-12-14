Новости дня

Задержан начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ России вчера проводили обыски в Управлении Свердловской железной дороги (СвЖД). По неподтвержденной информации, глава СвЖД Алексей Миронов задержан.



Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России пока не подтверждает, но и не опровергает эту информацию.



Напомним, Алексей Миронов возглавляет СвЖД с 2011 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: