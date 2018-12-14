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В Ирбите суд взыскал с двух больниц почти 250 тыс. рублей за неправильное лечение пациента

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Ирбитский районный взыскал суд с ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» и ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» в совокупности почти 250 тыс. руб. из-за за неправильного лечения пациента. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Свердловчанин в марте 2017 года обратился к сельскому терапевту по месту жительства с жалобами на головокружение, нарушение координации, шум в ушах, боли и ограничение движений в шее, онемение в руках. Доктор назначил лечение, но улучшения после него не наступило. Мужчину госпитализировали в Талицкую ЦРБ, где он прошел двухнедельный курс лечения. Однако через 10 дней он вновь почувствовал резкое ухудшение здоровья, вызвал «скорую» и был доставлен в Ирбитскую больницу с подозрением на инсульт. Но после осмотра пациенту было отказано в госпитализации и оказании срочной медицинской помощи. Затем мужчину вновь доставили в Талицкую больницу, состояние его здоровья продолжало ухудшаться.



В итоге его транспортировали в Областную больницу, где ему был поставлен диагноз — ишемический инсульт. В Екатеринбурге выяснилось, что пока пациента возили по лечебным учреждениям, он успел дважды перенести инсульт.



Оправившись от пережитого, мужчина подал иск в Ирбитский районный суд к ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» о признании действий врачей незаконными, компенсации морального вреда. Судом была назначена судебно-медицинская экспертиза. Она установила, что в периоды наблюдения истца в лечебных учреждениях Талицы и Ирбита врачами были неполно установлены диагнозы, обследования врачом-неврологом выполнены также не в полном объеме, неправильно установлен диагноз, а в профильное отделение для дальнейшего лечения пациент переводился с запозданием. Таким образом, были нарушены права истца на получение своевременной медицинской помощи надлежащего качества в рамках обязательного медицинского страхования.



Решением Ирбитского районного суда исковые требования были удовлетворены частично. С ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» и ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» взыскана компенсация морального вреда по 100 тыс. руб. с каждого, а также расходы по оплате услуг представителя — по 10 тыс. руб. с каждого. Также с ответчиков в пользу ГБУЗ СО «БСМЭ» взысканы в равных долях расходы по проведению экспертизы — 23 тыс. 510 руб.



Представители лечебных учреждений не согласились с решением суда первой инстанции и подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд, в которых указывали на отсутствие оснований для взыскания компенсации морального вреда. Однако судебная коллегия оставила решение Ирбитского районного суда без изменения.

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