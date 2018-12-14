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ЕВРАЗ открыл в Междуреченске фотовыставку к 45-летию шахты «Распадская»
14 декабрь 2018 (09:46)
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Накануне празднования 45-летия шахты «Распадская» в Междуреченске открылась фотовыставка «Распадская в лицах» известного российского фотожурналиста, создателя культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василия Прудникова. Об этом сообщает управление по связям с общественностью Распадской угольной компании.
В состав экспозиции вошли 60 уникальных, ранее не издававшихся работ. Фотографии выполнены в рамках подготовки книги «Распадская.45», которая также была издана к юбилею легендарного предприятия. На презентации экземпляры книги передали в учреждения культуры и образования Междуреченска — в библиотеки, городской краеведческий музей, учебные заведения.
«Героями книги и фотовыставки стали горняки шахты «Распадская». С приходом новых технологий изменился труд шахтеров, но профессия по-прежнему остается одной из самых сложных, требующих большой самоотдачи. На снимках — горняки «Распадской» со своими эмоциями, усталостью и радостями, спешащие на смену, решающие производственные вопросы, выдающие на-гора тонны угля», — рассказывают сотрудники компании.
В состав экспозиции вошли 60 уникальных, ранее не издававшихся работ. Фотографии выполнены в рамках подготовки книги «Распадская.45», которая также была издана к юбилею легендарного предприятия. На презентации экземпляры книги передали в учреждения культуры и образования Междуреченска — в библиотеки, городской краеведческий музей, учебные заведения.
«Героями книги и фотовыставки стали горняки шахты «Распадская». С приходом новых технологий изменился труд шахтеров, но профессия по-прежнему остается одной из самых сложных, требующих большой самоотдачи. На снимках — горняки «Распадской» со своими эмоциями, усталостью и радостями, спешащие на смену, решающие производственные вопросы, выдающие на-гора тонны угля», — рассказывают сотрудники компании.
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