Новости дня

ЕВРАЗ открыл в Междуреченске фотовыставку к 45-летию шахты «Распадская»

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Накануне празднования 45-летия шахты «Распадская» в Междуреченске открылась фотовыставка «Распадская в лицах» известного российского фотожурналиста, создателя культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василия Прудникова. Об этом сообщает управление по связям с общественностью Распадской угольной компании.



В состав экспозиции вошли 60 уникальных, ранее не издававшихся работ. Фотографии выполнены в рамках подготовки книги «Распадская.45», которая также была издана к юбилею легендарного предприятия. На презентации экземпляры книги передали в учреждения культуры и образования Междуреченска — в библиотеки, городской краеведческий музей, учебные заведения.



«Героями книги и фотовыставки стали горняки шахты «Распадская». С приходом новых технологий изменился труд шахтеров, но профессия по-прежнему остается одной из самых сложных, требующих большой самоотдачи. На снимках — горняки «Распадской» со своими эмоциями, усталостью и радостями, спешащие на смену, решающие производственные вопросы, выдающие на-гора тонны угля», — рассказывают сотрудники компании.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: