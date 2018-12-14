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Правительство РФ разрешило разместить магазин duty free в зоне прилета в аэропорту Екатеринбурга

УрБК, Москва, 14.12.2018. Правительство РФ утвердило перечень аэропортов и портов, в которых допускается размещение магазинов беспошлинной торговли (duty free) в зонах прилета. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте российского кабинета министров.



В общей сложности в список, который был подготовлен Минтрансом РФ, вошли 75 аэропортов, 38 морских и 3 речных порта. В перечень вошел и аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.



В документе уточняется, что в перечень вошли все воздушные, морские и речные пункты пропуска через государственную границу России, «имеющие пассажирскую составляющую».



«Утвердить прилагаемый перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в которых допускается реализация товаров физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным или водным транспортом», — говорится в документе.



Как сообщалось ранее, сейчас такие магазины работают только в зонах вылета, однако Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет продавать беспошлинные товары и в зонах прилета.

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