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Правительство РФ разрешило разместить магазин duty free в зоне прилета в аэропорту Екатеринбурга
14 декабрь 2018 (09:25)
УрБК, Москва, 14.12.2018. Правительство РФ утвердило перечень аэропортов и портов, в которых допускается размещение магазинов беспошлинной торговли (duty free) в зонах прилета. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте российского кабинета министров.
В общей сложности в список, который был подготовлен Минтрансом РФ, вошли 75 аэропортов, 38 морских и 3 речных порта. В перечень вошел и аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.
В документе уточняется, что в перечень вошли все воздушные, морские и речные пункты пропуска через государственную границу России, «имеющие пассажирскую составляющую».
«Утвердить прилагаемый перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в которых допускается реализация товаров физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным или водным транспортом», — говорится в документе.
Как сообщалось ранее, сейчас такие магазины работают только в зонах вылета, однако Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет продавать беспошлинные товары и в зонах прилета.
В общей сложности в список, который был подготовлен Минтрансом РФ, вошли 75 аэропортов, 38 морских и 3 речных порта. В перечень вошел и аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.
В документе уточняется, что в перечень вошли все воздушные, морские и речные пункты пропуска через государственную границу России, «имеющие пассажирскую составляющую».
«Утвердить прилагаемый перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в которых допускается реализация товаров физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным или водным транспортом», — говорится в документе.
Как сообщалось ранее, сейчас такие магазины работают только в зонах вылета, однако Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет продавать беспошлинные товары и в зонах прилета.
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