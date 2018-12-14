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Свердловское УФАС оштрафовало «ОТП Банк» на 300 тыс. рублей за sms-рассылку
14 декабрь 2018 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Управление Федеральной монопольной службы по Свердловской области выявило нарушение закона «О рекламе» со стороны АО «ОТП Банк». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о распространении sms с текстом: «206000 rub. bez 15 minut Vashi! Neobhodim Pasport. Deistvitel’no do 05.06.2018. 8800……., +7-343-2..-..-... KodKH202006. OTP Bank» от адресата «OTPBank».
В УФАС пояснили, что реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением, должна содержать все условия, определяющие полную стоимость кредита, определяемую в соответствии с федеральным законом «О потребительском кредите (займе)».
На основании чего антимонопольный орган признал АО «ОТП Банк» виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в 300 тыс. руб.
Речь идет о распространении sms с текстом: «206000 rub. bez 15 minut Vashi! Neobhodim Pasport. Deistvitel’no do 05.06.2018. 8800……., +7-343-2..-..-... KodKH202006. OTP Bank» от адресата «OTPBank».
В УФАС пояснили, что реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением, должна содержать все условия, определяющие полную стоимость кредита, определяемую в соответствии с федеральным законом «О потребительском кредите (займе)».
На основании чего антимонопольный орган признал АО «ОТП Банк» виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в 300 тыс. руб.
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