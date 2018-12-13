Кризис

В Свердловской области объем выдачи автокредитов вырос на 37,9%

За 10 месяцев 2018 года объем автозаймов вырос в Свердловской области на 37,9% и составил 16,9 млрд руб. Регион занял седьмое место среди субъектов РФ по количеству выданных автокредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по стране показатель составил 485,4 млрд руб., что на 23,3% выше аналогичного показателя 2017 года.



«Помимо количественного роста выдачи автокредитов, на увеличение объемов автокредитования также влияют удорожание импортных автомобилей и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас банки стараются активнее кредитовать тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. При этом автокредитование по-прежнему остается одним из основных и наиболее доступных способов приобретения автомашин — доля «кредитных авто» составляет более 50% от общего числа продаваемых автомобилей», — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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