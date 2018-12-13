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Суд признал банкротом компанию «Стройхаб» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Стройхаб» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2015 году. Компания осуществляет деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.



С иском о банкротстве ООО «Стройхаб» в июне 2018 года обратилось в суд ООО «Ремстройресурс». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 23 млн 728 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Стройхаб» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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