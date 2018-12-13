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ФАС России возбудила дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила признаки установления монопольно высокой цены на цифровые ТВ-приставки в действиях ООО «ДНС РИТЕЙЛ», ООО «МВМ», ООО «ЭЛЬДОРАДО», НАО «ЮЛМАРТ». Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.



Антимонопольная служба считает повышение цен необоснованным и подозревает торговые сети в нарушении пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции путем необоснованного завышения розничных цен на ТВ-приставки.



Ведомство провело анализ изменения цен за период с июня по декабрь 2018 года и выявила, что стоимость различных моделей меняется, наблюдается расширение ассортимента, что является положительным моментом, но происходит сокращение низкоценового сегмента, стоимостью до 1 тыс. руб.



Так, в Тверской области, которая первой перешла на цифровое вещание, выявлен рост цен на отдельные модели ТВ-приставок. В низкоценовом сегменте стоимость увеличилась от 30% до 100%. В сегменте свыше 1 тыс. руб. рост составил от 5% до 83,9%. На некоторые ТВ-приставки наблюдается снижение цен», — говорится в сообщении.



В ФАС напомнили, что с осени 2018 года телевидение в российских регионах начали переводить с аналогового вещания на цифровое. Ожидается, что в 2019 году все регионы постепенно перейдут на цифровое вещание.

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