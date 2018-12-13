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Группа ЧТПЗ запустила детский технопарк «Кванториум ЧТПЗ» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Группа ЧТПЗ запустила детский технопарк «Кванториум ЧТПЗ» на базе Инновационного культурного центра в Первоуральске. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Торжественная церемония состоялась в рамках Всероссийского Марафона открытий детских технопарков, организованного Фондом новых форм развития образования и Министерством просвещения Российской Федерации.



Проект создания технопарка «Кванториум ЧТПЗ» реализован на основе государственно-частного партнерства Группы ЧТПЗ и правительства Свердловской области. Помещение площадью 550 кв. м. объединяет комбинированные зоны технического творчества — квантумы, оснащенные современным оборудованием: «Гео и IT-квантум», «Виртуальная и дополненная реальность», «Промышленный дизайн» и «ПромРобо». В «Кванториуме ЧТПЗ» также предусмотрены интерактивное развлекательное пространство и лекторий с шахматной гостиной.



Инвестиции Группы ЧТПЗ в строительство и оборудование площадки детского технопарка составили 25 млн рублей. В 2019 году в нем появится дополнительный квантум-зона «Хайтек», подготовка которой ведется за счет регионального бюджета.



Занятия в «Кванториуме ЧТПЗ» бесплатные. Ожидается, что ежегодно в мероприятиях технопарка смогут принимать участие до 1 тыс. 500 детей в возрасте от 7 до 17 лет.



«Группа ЧТПЗ участвует в формировании сквозной системы подготовки специалистов, начиная с профориентации в школах и заканчивая реализацией корпоративных программ развития талантов. Запуск детского технопарка «Кванториум ЧТПЗ» — очередной этап развития образовательной инфраструктуры, созданной с учетом перспективных потребностей реального сектора экономики. Здесь созданы все возможности для укрепления научно-технического потенциала российской молодежи», — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.



В день открытия в первоуральском «Кванториуме ЧТПЗ» состоялись мастер-классы для школьников: игра в шахматы с участием международного гроссмейстера Наума Рашковского, изготовление новогодних сувениров с помощью 3D-ручки, а также программирование и конструирование роботов Lego. Кроме того, в честь запуска инновационной площадки гости церемонии собрали металлическое киберсердце «Кванториума ЧТПЗ».



Напомним, Группа ЧТПЗ с 2011 года реализует программу по подготовке кадров «Будущее Белой металлургии», в рамках которой уделяет особое внимание профориентационной работе со школьниками и воспитанниками детских садов. В корпоративном Образовательном центре в течение учебного года для детей и подростков работают кружки технического творчества, а также проводятся уроки технологии. Всего в профориентационную деятельность Группы ЧТПЗ вовлечено свыше 15 000 учащихся из 60 школ Свердловской и Челябинской областей.

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