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В Верхотурье судебные приставы арестовали 127 коров из-за долгов владельца в размере 11 млн рублей
13 декабрь 2018 (16:28)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. В Верхотурье судебные приставы арестовали 127 коров и коровник должника в качестве обеспечительной меры по иску на 11 млн рублей. Фермер взял кредиты в различных банках и кредитных организациях на развитие хозяйства, но не смог отдать.
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, также в акт ареста имущества вошли трактор, автоцистерна, пресс-подборщик, комбайн, грабли колесные и доильная установка.
Все это имущество оставлено на хранение должнику с правом беспрепятственного пользования. Кроме того, обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах.
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, также в акт ареста имущества вошли трактор, автоцистерна, пресс-подборщик, комбайн, грабли колесные и доильная установка.
Все это имущество оставлено на хранение должнику с правом беспрепятственного пользования. Кроме того, обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах.
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