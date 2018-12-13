В Екатеринбург на презентацию фильма «Бабушка легкого поведения-2» приедут известные российские актеры

Фотографию предоставило «Общество «Малышева 73»

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Жители Екатеринбурга первыми в России увидят фильм «Бабушка легкого поведения-2. Престарелые мстители». Об этом сообщает пресс-служба «Общества Малышева 73».На презентацию комедии в столицу Урала прилетят режиссер фильма Марюс Вайсберг и известные российские актеры Александр Ревва, Наталья Бордо, Михаил Галустян, Глюкоза, Елена Валюшкина, Роман Курцын, Евгений и Егор Герчаковы. Предпремьерный показ организован «Русской медной компанией» совместно с центральным универмагом «Пассаж».Вторую часть популярной кинокомедии уральцы смогут увидеть уже 17 декабря — больше, чем за месяц до официальной премьеры, которая намечена на 24 января 2019 года.«В продолжении популярной комедии «Бабушка легкого поведения» зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику», — рассказали в пресс-службе.Закрытый показ фильма состоится в понедельник 17 декабря в «Пассаж-Синема».