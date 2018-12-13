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В Екатеринбург на презентацию фильма «Бабушка легкого поведения-2» приедут известные российские актеры

13 декабрь 2018 (16:18)

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Жители Екатеринбурга первыми в России увидят фильм «Бабушка легкого поведения-2. Престарелые мстители». Об этом сообщает пресс-служба «Общества Малышева 73».

На презентацию комедии в столицу Урала прилетят режиссер фильма Марюс Вайсберг и известные российские актеры Александр Ревва, Наталья Бордо, Михаил Галустян, Глюкоза, Елена Валюшкина, Роман Курцын, Евгений и Егор Герчаковы. Предпремьерный показ организован «Русской медной компанией» совместно с центральным универмагом «Пассаж».

Вторую часть популярной кинокомедии уральцы смогут увидеть уже 17 декабря — больше, чем за месяц до официальной премьеры, которая намечена на 24 января 2019 года.

Фотографию предоставило «Общество «Малышева 73»
Фотографию предоставило «Общество «Малышева 73»

«В продолжении популярной комедии «Бабушка легкого поведения» зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику», — рассказали в пресс-службе.

Закрытый показ фильма состоится в понедельник 17 декабря в «Пассаж-Синема».

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