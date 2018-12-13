Новости дня

В Челябинской области объем выдачи автокредитов вырос на 19,3%

УрБК, Челябинск, 13.12.2018. За 10 месяцев 2018 года объем выдачи автокредитов в Челябинской области вырос на 19,3% и составил 14,9 млрд руб. Регион занял восьмое место среди субъектов РФ по количеству выданных автозаймов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России в отчетном периоде объем выданных автокредитов составил 485, 38 млрд руб., что на 23,3% выше аналогичного показателя 2017 года.



«Помимо количественного роста выдачи автокредитов, на увеличение объемов автокредитования также влияют удорожание импортных автомобилей и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас банки стараются активнее кредитовать тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. При этом автокредитование по-прежнему остается одним из основных и наиболее доступных способов приобретения автомашин — доля «кредитных авто» составляет более 50% от общего числа продаваемых автомобилей», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: