Кризис

В Свердловской области на 24 копейки снизилась стоимость дизельного топлива

Цены на дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ в Свердловской области с 3 по 9 декабря 2018 года снизились по сравнению с уровнем показателей, зафиксированных неделей ранее.



По данным регионального Управления ФАС России, цена за литр дизельного топлива понизилась на 24 коп.: с 45,75 руб. до 45,51 руб. Цена на сжиженный углеводородный газ составила 22,13 руб., снизившись на 9 коп.



Стоимость бензина АИ-92 за неделю не изменилась: она по-прежнему составляет 40,56 руб. за литр. Цена АИ-95 — 43,26 руб.

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