Новости дня
Новым начальником управления здравоохранения Екатеринбурга назначен Денис Демидов
13 декабрь 2018 (15:17)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового начальника управления здравоохранения администрации города. Им стал врач-хирург-онкомаммолог высшей категории, доцент кафедры онкологии и медицинской радиологии УГМУ Денис Демидов, сообщается на официальном портале уральской столицы.
Д. Демидов в 2004 году окончил Уральскую государственную медицинскую академию. С 2004 по 2006 год проходил обучение в клинической ординатуре на базе кафедры онкологии и медицинской радиологии Уральской Государственной Медицинской Академии. С 2006 года работает ассистентом кафедры онкологии и медицинской радиологии.
Трудовые отношения с предыдущим главой горздрава Александром Дорнбушем были расторгнуты. Причины такого решения пока не озвучиваются.
Д. Демидов в 2004 году окончил Уральскую государственную медицинскую академию. С 2004 по 2006 год проходил обучение в клинической ординатуре на базе кафедры онкологии и медицинской радиологии Уральской Государственной Медицинской Академии. С 2006 года работает ассистентом кафедры онкологии и медицинской радиологии.
Трудовые отношения с предыдущим главой горздрава Александром Дорнбушем были расторгнуты. Причины такого решения пока не озвучиваются.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Вячеслав Трапезников стал новым главой администрации Орджоникидзевского района
- Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб: Процессы управления и развития медицинской сферы должны остаться прерогативой муниципалитета
- Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга возглавил Александр Дорнбуш
- Сити-менеджером Екатеринбурга избран Александр Якоб
- Главой администрации Екатеринбурга избран Александр Якоб