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Новым начальником управления здравоохранения Екатеринбурга назначен Денис Демидов

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового начальника управления здравоохранения администрации города. Им стал врач-хирург-онкомаммолог высшей категории, доцент кафедры онкологии и медицинской радиологии УГМУ Денис Демидов, сообщается на официальном портале уральской столицы.



Д. Демидов в 2004 году окончил Уральскую государственную медицинскую академию. С 2004 по 2006 год проходил обучение в клинической ординатуре на базе кафедры онкологии и медицинской радиологии Уральской Государственной Медицинской Академии. С 2006 года работает ассистентом кафедры онкологии и медицинской радиологии.



Трудовые отношения с предыдущим главой горздрава Александром Дорнбушем были расторгнуты. Причины такого решения пока не озвучиваются.

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