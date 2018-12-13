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В Каменске-Уральском суд назначил наказание бывшей сотруднице кондитерской фирмы за разглашение коммерческой тайны

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Натальи Куракиной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Н. Куракина признана виновной в совершении преступления по части 2 статьи 183 УК РФ «Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по работе».



Судом установлено, что женщина, ранее работавшая начальником отдела продаж предприятия, реализующего кондитерскую продукцию, была предупреждена о неразглашении коммерческой тайны. Тем не менее после увольнения она умышленно, без согласия владельца информации разгласила сведения о клиентской базе, входных ценах предприятия, скидках по ряду позиций товара для определенных клиентов, обороте компании в весовом и денежном выражении.



Указанную информацию Н. Куракина неоднократно в период с декабря 2017 года по январь 2018 года отправляла посредством электронной почты конкуренту компании на рынке продажи кондитерских изделий. Им являлся индивидуальный предприниматель, не имеющий свободного доступа к получению сведений, составляющих коммерческую тайну.



Суд за совершение указанного преступления Н. Куракиной назначил наказание в виде исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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