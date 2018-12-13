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Среднемесячная зарплата работников организаций Свердловской области за год выросла на 5,7%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. В Свердловской области среднемесячная зарплата работников организаций по фактическому виду экономической деятельности за октябрь составила 36 тыс. 221 руб. Это на 5,7% больше, чем в октябре прошлого года, сообщается в материалах Свердловскстата.



Так, в сфере «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» среднемесячная заработная плата составила 44 тыс. 11 руб., увеличившись на 27% к октябрю прошлого года.



В сфере «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» — 37 тыс. 325 руб., на 16,4% больше, чем в октябре 2017 года.





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