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Среднемесячная зарплата работников организаций Свердловской области за год выросла на 5,7%
13 декабрь 2018 (14:36)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. В Свердловской области среднемесячная зарплата работников организаций по фактическому виду экономической деятельности за октябрь составила 36 тыс. 221 руб. Это на 5,7% больше, чем в октябре прошлого года, сообщается в материалах Свердловскстата.
Так, в сфере «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» среднемесячная заработная плата составила 44 тыс. 11 руб., увеличившись на 27% к октябрю прошлого года.
В сфере «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» — 37 тыс. 325 руб., на 16,4% больше, чем в октябре 2017 года.
Так, в сфере «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» среднемесячная заработная плата составила 44 тыс. 11 руб., увеличившись на 27% к октябрю прошлого года.
В сфере «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» — 37 тыс. 325 руб., на 16,4% больше, чем в октябре 2017 года.
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