Новости дня

В Екатеринбурге компании Хлеб-Торг и Уралхлебопродукт выплатят более 2,6 млн рублей штрафа за картельный сговор

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе решение и штрафы по факту заключения между участниками закупок — ООО «Хлеб-Торг» и ООО «Уралхлебопродукт» — антиконкурентного соглашения.



Как сообщается на сайте Управления ФАС по Свердловской области, коммерческие предприятия создали картель и достигли соглашения, направленного на поддержание цены при участии в проводимых открытых аукционах электронной формы.



9 августа 2108 года антимонопольный орган вынес постановление в отношении ООО «Компания «Уралхлебопродукт» о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ и оштрафовал фирму на 1 млн 880 тыс. 440 руб. ООО «Хлеб-Торг» вынесли постановление по той же статье и оштрафовали на 913 тыс. 800 руб.



Оба предприятия не согласились с этим решением и обратились в Арбитражный суд Свердловской области. Судебная инстанция оставила в силе решение и постановления антимонопольного ведомства.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: