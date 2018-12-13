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В Екатеринбурге компании Хлеб-Торг и Уралхлебопродукт выплатят более 2,6 млн рублей штрафа за картельный сговор
13 декабрь 2018 (14:13)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе решение и штрафы по факту заключения между участниками закупок — ООО «Хлеб-Торг» и ООО «Уралхлебопродукт» — антиконкурентного соглашения.
Как сообщается на сайте Управления ФАС по Свердловской области, коммерческие предприятия создали картель и достигли соглашения, направленного на поддержание цены при участии в проводимых открытых аукционах электронной формы.
9 августа 2108 года антимонопольный орган вынес постановление в отношении ООО «Компания «Уралхлебопродукт» о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ и оштрафовал фирму на 1 млн 880 тыс. 440 руб. ООО «Хлеб-Торг» вынесли постановление по той же статье и оштрафовали на 913 тыс. 800 руб.
Оба предприятия не согласились с этим решением и обратились в Арбитражный суд Свердловской области. Судебная инстанция оставила в силе решение и постановления антимонопольного ведомства.
Как сообщается на сайте Управления ФАС по Свердловской области, коммерческие предприятия создали картель и достигли соглашения, направленного на поддержание цены при участии в проводимых открытых аукционах электронной формы.
9 августа 2108 года антимонопольный орган вынес постановление в отношении ООО «Компания «Уралхлебопродукт» о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ и оштрафовал фирму на 1 млн 880 тыс. 440 руб. ООО «Хлеб-Торг» вынесли постановление по той же статье и оштрафовали на 913 тыс. 800 руб.
Оба предприятия не согласились с этим решением и обратились в Арбитражный суд Свердловской области. Судебная инстанция оставила в силе решение и постановления антимонопольного ведомства.
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