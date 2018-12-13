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Росстандарт согласовал отзыв 1 тыс. 902 автомобиля марки LIFAN MYWAY

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. ООО «Лифан Моторс Рус» отзывает в России 1 тыс. 902 транспортных средств марки LIFAN MYWAY.



Речь идет об автомобилях, реализованных в период с сентября 2018 года по настоящее время. На данный момент отзыв уже согласован с Росстандартом — говорится в официальном сообщении ведомства.



Причиной послужила неисправность, связанная с тем, что при эксплуатации в определенных условиях окружающей среды может произойти повреждение силового предохранителя генератора по причине его температурного разрушения.



После выхода из строя предохранителя работоспособность электрической сети автомобиля сохранится, все электронные и электрические системы будут работать в штатном режиме, но при этом будет отсутствовать ток зарядки аккумуляторной батареи. То есть аккумулятор просто разрядится.



На всех транспортных средствах проведут замену силового предохранителя генератора на новый и более надежный. Плата за эту процедуру с владельцев взиматься не будет.

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