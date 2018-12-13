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В 2018 году интернет-торговля увеличила нагрузку Кольцовской таможни на 62%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. За 2018 год на Кольцовскую таможню поступило 70 млн почтовых отправлений, что вывело Екатеринбург на второе место в России после Москвы по объему принимаемых посылок. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина Анатолий Тимощенков.



По его словам, 90% всех посылок — это товары, заказанные в интернет-магазинах: одежда, обувь, подарки, аксессуары для гаджетов, различные детали.



В связи с увеличившимся количеством отправлений выросло и число нарушений, которых было зафиксировано 440 тыс. случаев. В частности, попыток ввоза контрафактной продукции было выявлено 3 тыс. случаев вместо 1 тыс. 200 в 2017 году.



Основные правонарушения — это заказ холодного оружия и сильнодействующих лекарственных препаратов.



«99% всех случаев идет от неграмотности и незнания физическим лицом тех правил, которые он нарушает. Не умысел, а незнание законодательства», — отметил Анатолий Тимощенков.

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