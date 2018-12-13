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УГМК взяла на себя ответственность за загрязнение воздуха в Сибае диоксидом серы

УрБК, Сибай, 13.12.2018. Ответственность за смог и резкий запах серы в воздухе в Сибае (Башкирия), на которые с ноября жаловались горожане, взял на себя сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината (входит в УГМК-холдинг). Об этом пишет «Коммерсантъ».



У здания сибайской администрации 12 декабря прошло стихийное собрание граждан, обеспокоенных ухудшением экологической обстановки в городе. В последние двое суток местные жители жалуются на резкий запах серы в воздухе и смог, следствием которых стали головные боли, боли в горле, слезоточивость и кашель.



По данным сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината, на законсервированном Каманганском карьере в ноябре образовались два очага тления рудной породы, приведшие к выбросам диоксида серы. Повышенной концентрации этого вещества в атмосфере способствуют неблагоприятные погодные условия в Сибае — отсутствие ветра и туман. В течение 10 дней предприятие обещает провести рекультивацию карьера, законсервированного 10 лет назад.



«Мы экстренно приняли меры, и на сегодняшний день подаем до 500 кубометров воды в чашу карьера, откуда выделяется серный газ», — заявил директор филиала Яудат Биккинов, добавив, что одновременно с водой подается глина, чтобы заглушить реакцию. По его данным, превышения ПДК вредных веществ в санитарной зоне вокруг карьера зафиксировано не было.



Между тем, по данным городской комиссии по установлению причин ЧП, сегодня ночью в двух районах Сибая мобильная лаборатория зафиксировала однократное превышение ПДК по диоксиду серы. К утру концентрация снизилась до допустимой.



Интернет-пользователи из Сибая второй день сообщают в социальных сетях об удушающем запахе серы в воздухе, смоге, результатом которых стал кашель, головные боли, слезоточивость. Городское отделение ЧС было приведено в состояние повышенной готовности, следует из распоряжения главы администрации Сибая Рустема Афзалова.

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