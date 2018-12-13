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Роспотребнадзор предупредил о недопустимости использования названия ведомства в рекламе

УрБК, Москва, 13.12.2018. Роспотребнадзор предостерег СМИ и потребителей о том, что их могут ввести в заблуждение. Дело в том, что в сети распространены рекламные сообщения с использованием официального названия ведомства, которые не имеют к нему никакого отношения. Так говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.



Подобная практика неправомерного присвоения официальных названий противоречит действующему законодательству.



«В соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) включение в наименование юридического лица официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования, допускается в случаях, предусмотренных законом, указами президента Российской Федерации или актами правительства Российской Федерации, либо по разрешению, выданному в порядке, установленном правительством Российской Федерации», — отмечают представители ведомства.



При наименовании юридических лиц нельзя использовать как полные, так и сокращенные названия федеральных органов государственной власти. К примеру, называть свою организацию: «Роспотребнадзор», «Роспотреб», «Потребнадзор», «Моспотребнадзор» запрещено, несмотря на то, что это только сокращения от официальных названий.



Часто неправомерное использование названия ведомства встречается в контекстной рекламе, работающей через сервисы «Яндекс Директ» и Google Ads. Несмотря на то, что она нарушает в том числе официальные правила размещения рекламы в этих интернет-сервисах.



Кроме Роспотребнадзора и его территориальных органов, а также Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей никто не имеет права использовать наименование «Роспотребнадзор» (и однокоренные) применительно к рекламе своей деятельности.



Тем не менее это происходит, и такие ресурсы как: www.защита-прав-потребителя-москва.рф, www.роспотребнадзор-защита.рф, www.потребнадзор-зпп.рф/роспотребнадзор‎, www.потреб-контроль.рф называют себя официальными сайтами Роспотребнадзора, на которых возможен прием жалоб, есть «горячая линия» или осуществляется другая публично-правовая деятельность, присущая федеральному органу государственной власти. Это откровенный обман, указанные сайты к ведомству отношения не имеют.



И, более того, на подобных ресурсах зачастую нет указания на юрлицо, владеющее сайтом.



Кроме того, Роспотребнадзор предупреждает о том, что частным организациям запрещено использовать не только названия госогранов, но и геральдическую основу Государственного герба Российской Федерации. Соответствующий запрет прописан в статье 8 федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации».

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