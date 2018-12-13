Кризис

Сумма просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области выросла на 5,6%

13 декабрь 2018 (12:00)

На 1 декабря 2018 года сумма просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области составила 30,9 млн руб.

По данным Свердловскстата, который не учитывает сведения по субъектам малого предпринимательства, по сравнению с 1 ноября 2018 года этот показатель увеличился на 1,6 млн руб. или на 5,6%.

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