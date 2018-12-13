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УБРиР повышает доходность по вкладу «Растущий процент»

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Акционный вклад «Растущий процент» от Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стал еще доступнее и привлекательнее. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«Доходность по «Растущему проценту» стала выше. Так, с 1 по 180 день банк начисляет на сумму сбережений 7,5%, а с 181 по 210 день — 8,5% годовых. Кроме того, теперь разместить свои сбережения на этом вкладе может любой желающий: как онлайн — через интернет-банк в несколько кликов, так и оффлайн — в любом офисе банка», — говорится в сообщении.



«Улучшение условий по нашему вкладу — реверанс в адрес наших клиентов, как действующих, так и потенциальных. Ведь теперь открыть «Растущий процент» могут абсолютно все без исключения. А повышение доходности — небольшой, но приятный презент в честь наступающего нового года. Размещая свои сбережения на вкладе сейчас, можно получить доход 8,5% уже к следующему лету», — отметил директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.



Согласно условиям, срок вклада «Растущий процент» составляет 210 дней, при этом проценты выплачиваются каждые 30 дней: на карточный счет или вклад — по выбору клиента. Пополнять вклад можно без ограничений. Минимальная сумма открытия в интернет-банке и отделении УБРиР составляет 10 тыс. руб.

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