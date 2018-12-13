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В Екатеринбурге компания «СПК «Сипстрой-21» выплатит заказчику около 1,5 млн рублей за некачественную постройку дома

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Жительница Екатеринбурга подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга к ООО «СПК «Сипстрой-21» в связи с некачественной постройкой дома на Широкой речке. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.



В августе 2017 года она заключила договор строительства с ООО «Строительно-производственная компания «Сипстрой-21». Фирма обязалась до сентября того же года построить в коттеджном поселке на Широкой речке дом из СИП-панелей. Стоимость работ по договору составила 865 тыс. 929 руб. Однако в установленные сроки дом не был сдан. Заказчица направила претензию об отказе от договора и возврате уплаченной суммы, но в досудебном порядке решить вопрос не удалось.



Тогда она подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать с ответчика уплаченную по договору строительного подряда сумму — 865 тыс. 929 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ — 271 тыс. 900 руб., компенсацию морального вреда 100 тыс. руб. и штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке.



Решением суда по делу была назначена экспертиза. В заключении ООО «ЭСП-Эксперт» говорится, что работы по договору в полном объеме не выполнены, а то, что уже сделано, имеет как устранимые, так и неустранимые недостатки. Так, экспертом зафиксировано отклонение в каркасе здания на 13 см. При этом общая стоимость устранения недостатков экспертизой определена в сумме 775 тыс. 473 руб.



Судом вынес решение об удовлетворении исковых требований с ООО «СПК «Сипстрой-21» частично. В пользу истца взыскана уплаченная по договору сумма 865 тыс. 929 руб., неустойка — 100 тыс. руб., 10 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда и штраф — 437 тыс. 964 руб.



Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.



Судебная коллегия, изучив материалы дела, установила, что, удовлетворяя частично исковые требования истца, суд первой инстанции правильно установил неисполнение работ по договору в установленный срок. В связи с чем взыскал с ответчика оплаченную по договору сумму и неустойку за нарушение сроков строительства. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Строительная компания выплатит заказчице 1 млн 413 тыс. 893 руб.

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