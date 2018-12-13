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«Уральские авиалинии» запускают новый рейс Жуковский — Прага

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» 26 декабря 2018 года открывает новый рейс Жуковский — Прага — Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«Рейс У6-751/752 будет выполняться по средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Расписание сформировано очень удобно: вылет из Жуковского в 06.30 утра, в Праге вы будете уже в 07.30, и впереди есть целый день для прогулок по городу. Время в пути — 3 часа. Обратный вылет в 08.30 утра, время в пути — 2 часа 45 минут», — пояснили в пресс-службе.



На вылеты из Праги 26, 27, 29 и 30 декабря действует специальная цена — от 66 евро (от 5 тыс. 043 руб.) за билет в одну сторону, включая багаж, ручную кладь, горячий завтрак и все сборы.



«Прага наряжается в праздничные огни уже с конца ноября, это отличное место для проведения зимних каникул и встречи Нового года. Зайдите внутрь Собора Святого Витта, поднимитесь на смотровую площадку в башне Пражских курантов, покатайтесь на коньках на катке Фруктового рынка в самом центре Праги, прогуляйтесь по Карлову мосту, откусывая горячий трдельник, и ощутите рождественский дух на Староместской площади. А еще можно сесть на 22 трамвай и отправиться в самостоятельную экскурсию по основным пражским улицам, после чего посетить одну из многочисленных пивных, где подают знаменитые чешские пенные напитки, тушеную утку с красной капустой», — рассказали в пресс-службе.



Авиабилеты на сайте «Уральских авиалиний», также их можно купить в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

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