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Отклонена апелляция «Атомстройкомплекса» о взыскании с него 7,5 млн рублей за брусчатку в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с «Атомстройкомплекса» в пользу МУП «Городское благоустройство» около 7,5 млн руб. за неровно уложенную брусчатку на площади 1905 года в центре Екатеринбурга. Решение опубликовано в картотеке суда.



Ранее компания пыталась через суд добиться приемки работ по перекладке брусчатки на площади 1905 года и оплаты этих работ. Согласно картотеке дел арбитражного суда, стоимость работ, которую предъявляла корпорация — 6,3 млн руб. При этом МУП подавало встречный иск о взыскании с «Атомстройкомплекса» 11,5 млн руб. неустойки.



Контракт на работы по проспекту Ленина предусматривал выполнение работ до 30 октября 2017 года. В том числе за это время была переложена брусчатка на площади 1905 года. Однако качество работ вызвало нарекания, администрация города не приняла работы.

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