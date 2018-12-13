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Отклонена апелляция «Атомстройкомплекса» о взыскании с него 7,5 млн рублей за брусчатку в центре Екатеринбурга
13 декабрь 2018 (09:49)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с «Атомстройкомплекса» в пользу МУП «Городское благоустройство» около 7,5 млн руб. за неровно уложенную брусчатку на площади 1905 года в центре Екатеринбурга. Решение опубликовано в картотеке суда.
Ранее компания пыталась через суд добиться приемки работ по перекладке брусчатки на площади 1905 года и оплаты этих работ. Согласно картотеке дел арбитражного суда, стоимость работ, которую предъявляла корпорация — 6,3 млн руб. При этом МУП подавало встречный иск о взыскании с «Атомстройкомплекса» 11,5 млн руб. неустойки.
Контракт на работы по проспекту Ленина предусматривал выполнение работ до 30 октября 2017 года. В том числе за это время была переложена брусчатка на площади 1905 года. Однако качество работ вызвало нарекания, администрация города не приняла работы.
Ранее компания пыталась через суд добиться приемки работ по перекладке брусчатки на площади 1905 года и оплаты этих работ. Согласно картотеке дел арбитражного суда, стоимость работ, которую предъявляла корпорация — 6,3 млн руб. При этом МУП подавало встречный иск о взыскании с «Атомстройкомплекса» 11,5 млн руб. неустойки.
Контракт на работы по проспекту Ленина предусматривал выполнение работ до 30 октября 2017 года. В том числе за это время была переложена брусчатка на площади 1905 года. Однако качество работ вызвало нарекания, администрация города не приняла работы.
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