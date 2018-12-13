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Volkswagen отзывает в России более 7 тыс. автомобилей Audi из-за насоса охлаждающей жидкости

УрБК, Москва, 13.12.2018. ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает в РФ более 7 тыс. 095 автомобилей марок Audi A4, А5, А6 и Q5 из-за возможных проблем с насосом охлаждающей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2012 по 2017 год. На них бесплатно для владельцев заменят дополнительный насос охлаждающей жидкости и обновят программное обеспечение блока управления двигателя.



«На автомобилях Audi с двигателями 2,0 TFSI возможно проникновение влаги в электронные компоненты. Это может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, не исключены локальные оплавления», — говорится в сообщении.

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