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ЕВРАЗ запустил в работу новую лаву на шахте «Усковская»

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. На шахте «Усковская» ЕВРАЗа бригада Никиты Горюнова под руководством начальника участка по добыче угля №5 Ярослава Ерченко начала добывать уголь из лавы 50-20. Об этом сообщает пресс-служба Распадской угольной компании.



Это первая лава, расположенная по пласту 50 в западном крыле предприятия. Запасы выемочного участка составляют более 1,9 млн т коксующегося угля марки ГЖ.



В первую лаву западного крыла горняки доставили добычное оборудование с отработанного участка восточного крыла, преодолев под землей расстояние более 4,2 км. Несмотря длинное транспортное плечо, лаву 50-20 вовремя запустили в работу. Особый вклад в проведение быстрого перемонтажа внесли коллективы участков по добыче угля №5, шахтного транспорта шахты «Усковская» и участков №1 и №7 Управления по монтажу и перемонтажу горношахтного оборудования.



Добывать уголь в западном крыле горняки будут до конца 2020 года. За это время они извлекут из трех лав около 5 млн т угля. Далее перейдут на новый пласт 48.



Отметим, что для продолжения угледобычи на шахте «Усковская» ЕВРАЗ купил лицензию на новый угольный участок Усковский-2 (пласт 48). Реализация инвестиционного проекта по вскрытию и освоению 48-го пласта обеспечит горняков стабильной работой, а металлургов — высококачественным сырьем в течение 20 лет.



Шахта «Усковская» добывает коксующийся уголь марки ГЖ, который после обогащения на ЦОФ «Кузнецкая» и «Абашевская» отгружается на металлургические предприятия ЕВРАЗа. Также он пользуется спросом у сторонних потребителей в Польше, Словакии, Венгрии и на Украине.

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