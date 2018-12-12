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Главы свердловских муниципалитетов высказали свои претензии по поводу «мусорной» реформы

Главы муниципалитетов Горнозаводского управленческого округа Свердловской области в ходе совместного заседания озвучили ряд возражений, касающихся новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).



Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, о новых правилах рассказали участникам заседания замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егор Свалов и руководитель филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.



Напомним, новая схема обращения с ТКО вступит в действие с 1 января 2019 года и охватит все субъекты РФ. Полномочия по оказанию соответствующей услуги перейдут из ведения органов местного самоуправления к региональным операторам. При этом ежемесячные расходы граждан на вывоз ТКО будут складываться из двух составляющих — единого тарифа регионального оператора и норматива накопления ТКО на одного человека. В Свердловской области указанные величины утверждены постановлениями РЭК и останутся неизменными до 31 декабря 2019 года. В зависимости от зоны обслуживания оператора они будут варьироваться от 120,6 до 182,12 руб.



«В отличие от прошлых лет, когда мы платили только за сбор и вывоз мусора, в новые тарифы включены расходы не только за транспортировку отходов, но и их обработку, обезвреживание, захоронение и утилизацию. Здесь же — плата за негативное воздействие на окружающую среду и затраты на строительство отвечающей всем требованиям природоохранного законодательства инфраструктуры», — поясняет Е. Свалов.



В ходе заседания участники встречи задали вопросы, волнующие жителей территорий. Так, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что при заключении концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле не предполагалось, что все отходы с северного куста будут свозиться на городские полигоны. Кроме того, по его словам, при введении реформы необходимо учитывать интересы населения, которое и без того платит немалые деньги за коммунальные услуги.



Глава Нижней Салды Елена Матвеева выразила недоумение по поводу проблемы сбора мусора. По новым правилам сбор, транспортировку и утилизацию осуществляет региональный оператор, а содержание контейнерных площадок остается за муниципалитетом. Глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко также выразил опасения в том, что ресурсы городского полигона для ТКО не рассчитаны на прием мусора из других территорий. Но на деле с 1 января там должны будут приниматься мусоровозы из других муниципальных образований.



«Как объяснить жителям округа, что в тарифе 40% — это инвестиционная составляющая, и за их счет будут строиться инфраструктурные объекты в других населенных пунктах?», — добавил представитель Невьянского городского округа.



Председатель Нижнетагильской городской думы Алексей Пырин отметил, что четких и однозначных ответов на поставленные вопросы главы территорий не получили. Для решения указанных проблем необходима серьезная информационная поддержка и конструктивные дискуссии с жителями муниципалитетов.

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