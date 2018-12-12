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Минэкономразвития в декабре 2018 года ожидает ускорения инфляции до 0,5-0,6%

УрБК, Москва, 12.12.2018. Инфляция в РФ в декабре в месячном выражении ускорится до 0,5-0,6% после 0,5% в ноябре, сообщается в докладе Минэкономразвития «Картина экономики. Ноябрь 2018 года».



«В декабре темпы роста потребительских цен составят 0,5-0,6% месяц к месяцу», — указано в документе. При этом инфляция в ноябре ускорилась до 3,8% с 3,5% в октябре в годовом выражении.



По данным доклада Минэкономразвития, вклад курсовых колебаний в годовую инфляцию в РФ за 2018 год составит 0,5-0,6 процентных пункта.



Согласно последнему официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,4%, однако глава министерства Максим Орешкин признавал, что фактические темпы роста потребительских цен в РФ не укладываются в этот прогноз. Как отмечается в «Картине экономики», министерство ожидает инфляцию по итогам текущего года на уровне 3,9-4%.

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