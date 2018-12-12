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Госдума поддержала поправки об усилении мер безопасности в торговых центрах

УрБК, Москва, 12.12.2018. Законопроект об усилении мер безопасности в торговых центрах, согласно которому органы государственного пожарного надзора обязаны участвовать на всех этапах строительства и реконструкции зданий, принят Госдумой в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.



Инициатива по изменению регулирования пожарного надзора возникла в связи с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 28 марта 2018 года.



Законопроект предполагает, что органы пожарного надзора должны участвовать в проведении государственной экспертизы проектной документации и выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям пожарной безопасности.



Также законопроектом предлагается вернуть органам госпожнадзора возможность согласовывать соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях, которые еще только предполагается построить — на уровне разработки градостроительной и проектно-сметной документации на строительство, а затем и на всех этапах строительства, реконструкции, расширения и технического переоснащения зданий.

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