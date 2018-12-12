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В Первоуральске откроется детский технопарк «Кванториум ЧТПЗ»

УрБК, Первоуральск, 12.12.2018. В Первоуральске 13 декабря 2018 года в 16.00 часов в Инновационном культурном центре на ул. Ленина, 18Б состоится запуск детского технопарка «Кванториум ЧТПЗ».



Торжественная церемония пройдет в рамках Марафона открытий детских технопарков, участниками которого станут более 30 новых площадок в 25 регионах России.



«Кванториум ЧТПЗ» создан в рамках сотрудничества Группы ЧТПЗ и Федерального государственного автономного учреждения «Фонд новых форм развития образования» при поддержке правительства Свердловской области и администрации Первоуральского городского округа», — сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



В церемонии открытия примут участие представители администрации губернатора и профильных министерств Свердловской области, глава администрации Первоуральского городского округа Игорь Кабец, управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов, а также учащиеся школ в возрасте от 7 до 17 лет.



Детский технопарк «Кванториум» — это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. «Кванториум ЧТПЗ» — один из трех технопарков, которые запустятся 13 декабря в Свердловской области.

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