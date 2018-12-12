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Совет Федерации предлагает отклонить закон о запрете создания ГУПов и МУПов

УрБК, Москва, 12.12.2018. Спикер совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антиконституционным закон, предусматривающий ликвидации или реорганизацию МУПов и ГУПов с 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее заявление на семинаре совета законодателей.



По мнению Валентины Матвиенко, данная законодательная мера нарушает принципы распределения полномочий, а федеральным законом пытаются регулировать сферу деятельности субъектов федерации и муниципалитетов. С этими словами спикер Совета Федерации обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.



Ранее 11 декабря 2018 года Государственная дума во втором чтении приняла закон, который должен ограничить деятельность государственных и муниципальных предприятий на товарных рынках.



При вступлении нового закона в силу, с 2019 года будет запрещено создание новых МУП и ГУП, за исключением особых случаев. Исключения будут сделаны для предприятий, созданных в соответствии с федеральным законом, актами президента или правительства. Кроме того, исключение будет сделано для предприятий, чьими учредителями станут Министерство обороны и ФСБ, а также для предприятий, созданных в сфере естественных монополий.

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