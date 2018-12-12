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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Каменска-Уральского Михаила Астахова

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Каменска-Уральского Михаила Астахова, который обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере в виде денег и иного имущества за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя».



Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области, Михаил Астахов получил взятку от представителя строительной фирмы за способствование в подписании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по двум муниципальным контрактам на строительство детского сада и двух многоквартирных домов.



При этом часть работ по этим контрактам не была выполнена, что, однако, не стало препятствием для последующего перечисления на счет строительной фирмы полной суммы оплаты.



По данным следствия, Михаил Астахов получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 млн 900 тыс. руб. в том числе в виде автомобиля Toyota-Venza.

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