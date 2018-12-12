Кризис

Свердловская область вновь заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов РФ

Свердловская область вновь заняла последнее место в экологическом рейтинге. На первом месте расположились Тамбовская область и Республика Алтай. Экологический рейтинг регионов РФ по результатам осени 2018 года опубликован на сайте организации «Зеленый патруль».



Как и в прошлом рейтинге, Свердловская область в нем оказалась на 85 месте из 85. Челябинская область заняла 84 место.



Свердловская область получила низкие оценки по разделам «природоохранный индекс» и «промышленно-экологический индекс». Для их расчета берутся состояние атмосферы, воды, земельных ресурсов, промышленной среды. При составлении экологического рейтинга также учитываются действия исполнительных и контролирующих органов по устранению выявленных природоохранных нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.



«Что же касается «аутсайдеров», то из разговоров с чиновниками профильных департаментов, создается впечатление, что некоторым выгодно быть на последних позициях, так как всегда можно сослаться на рейтинг и попросить дополнительные субсидии из Федерального бюджета. Свердловская область, например, за 2018 год ни разу не предоставила информацию о проводимых ею экологических мероприятиях», — отмечают авторы исследования.

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