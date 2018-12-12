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Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро — на 40 коп.

УрБК, Москва, 12.12.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 декабря 2018 года. Курс долл. США снизился на 7,97 коп. до 66,42 руб., курс евро — на 40,29 коп. до 75,22 руб.

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