Новости дня

Контрольные закупки Банка России будут в первую очередь применяться в борьбе с мисселингом

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. Банк России с 1 января 2019 года вводит дополнительный поведенческий надзор над рынком финансовых услуг, в рамках которого будут применяться инструменты «контрольных закупок» и «тайного покупателя». В первую очередь данные способы должны помочь в борьбе с мисселингом, то есть намеренным введением в заблуждение потребителя финансовой услуги. Об этом рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.



«Инструмент «контрольной закупки» будет применяться там, где больше всего проблем, где больше риск для потребителя быть введенным в заблуждение. В первую очередь для борьбы с мисселингом, поскольку другого способа выявить такое злоупотребление нет. Делать контрольные закупки будут имеющие специальную квалификацию сотрудники Банка России, поскольку это надзорное мероприятие. Проводиться оно будет по необходимости и зависеть от числа жалоб на конкретную компанию в конкретном регионе», — отметил М. Мамута.



По его мнению, на Урале достаточно спокойная ситуация с соблюдением прав потребителей финансовых услуг. С точки зрения количества и тематики нарушений положение дел в регионе не сильно отличается от ситуации по всей стране.



«Для Урала исторически характерна большая доля розничных инвесторов. Люди более охотно пробуют разные инвестиционные инструменты. Вероятно, это связано с чуть более высоким уровнем финансовой грамотности жителей. Поэтому, например, здесь меньше жалоб на продажу инвестиционного страхования жизни», — отметил М. Мамута.



Дополнительно, говоря о роли финансовой грамотности пользователей, он напомнил, что сейчас Банк России принимает аудио- и видео-файлы при оформлении жалобы в электронной приемной.



«Поэтому если у вас есть подозрение, что вас пытаются ввести в заблуждение, предложите сотруднику финансовой организации записать ваш разговор. С вероятностью 99% нарушения не произойдет», — заключил М. Мамута.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: