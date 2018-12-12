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Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы

УрБК, Москва, 12.12.2018. Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы.



Как сообщает ТАСС, со ссылкой на директора департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерину Латыпову, Сбербанк ожидает курс рубля в 2019-2020 годах на уровне 65-70 руб. за долл.США. Это хуже ожиданий стратегии до 2020 года. Ранее Сбербанк прогнозировал курс на уровне 66,5 руб. за долл. США в 2019 году и 67 руб. в 2020 году.



Инфляцию в РФ в 2019-2020 годах Сбербанк ожидает на уровне 4-5%, что незначительно хуже ожиданий стратегии — на уровне 4,4% на конец 2019 года, 4% — на конец 2020 года.



Цену нефти марки Urals в 2019-2020 годах Сбербанк ожидает на уровне 60-65 долл. США за баррель, что лучше ожиданий, которые были в стратегии (62 долл. США за баррель).



Сбербанк прогнозирует рост ВВП в пределах 1,4-2% в 2019-2020 годах, что соответствует ожиданиям стратегии. В предыдущем прогнозе на конец II квартала 2018 года Сбербанк ожидал рост ВВП на уровне 1,6% в 2019 году и 1,7% в 2020 году.

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