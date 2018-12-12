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В 2018 году половина жителей России покупала товары повседневного спроса через интернет

УрБК, Москва, 12.12.2018. В 2018 году рынок товаров повседневного спроса, заказанных через интернет, вырос на 32,2% по сравнению с 2017 годом. Частота покупок онлайн также увеличилась в 2018 году на 21%. Рост онлайн-покупок товаров повседневного спроса заметен в категориях: продукты питания (40%), фрэш (51,2%), непродовольственные товары (31,2%), одежда (13,2%).



Согласно исследованию холдинга «Ромир», рынок старается своевременно реагировать на подобные изменения. В частности, в категории продуктов питания начинает работать непродуктовый ритейл, кроме того, выходят в онлайн продуктовые ритейлеры оффлайн-рынка. Также предлагается совмещение онлайн-заказов и оффлайн-каналов получения таких заказов.



С помощью смартфонов почти половина россиян совершает все покупки в сети. Большинство заказов еды на дом также совершается со смартфонов: 81% заказов — через мобильные приложения.



В связи с развитием технологий и тенденцией онлайн-заказов игроки рынка активно используют новые возможности: искусственный интеллект может распознать бренд одежды по фото, технология AR (дополненная реальность) позволяет «примерить» мебель в вашей квартире или посмотреть, как будет смотреться тот или иной макияж. Оплачивать покупки можно со смартфона по отпечатку пальца, а кредит можно взять, не выходя из дома.

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