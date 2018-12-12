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Четверо сотрудников ПНТЗ удостоены государственных наград РФ

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. Четверо сотрудников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) указом президента РФ удостоены государственных наград. Торжественная церемония состоялась в резиденции полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном округе (УрФО), сообщает пресс-служба компании.



Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили Алексею Дронову, управляющему директору ПНТЗ. На предприятие он пришел 20 лет назад на должность помощника мастера. Проявив высокий профессионализм и талант руководителя, в 29 лет стал директором по производству ПНТЗ. С 2013 года по 2016 год возглавлял администрацию ГО Первоуральск. С 2016 года является депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями регионального и федерального уровня.



«Глубоко признателен руководству за высокую оценку моей работы и труда коллег-заводчан, которым также вручили награды. Это означает, что предприятие движется в правильном направлении, а признание заслуг — отличный стимул развиваться дальше», — отметил Алексей Дронов.



Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также удостоена контролер в производстве черных металлов Татьяна Кузнецова. В трубоволочильном цехе ПНТЗ она работает с 1974 года. За это время сотрудница внесла более ста рационализаторских предложений, стала наставником молодых рабочих.



Орденом Дружбы награжден Александр Тихонин, бригадир участка станов холодной прокатки труб. На заводе он работает более 40 лет, пользуется заслуженным уважением коллег. С предприятием связана история всей семьи Тихониных, общий стаж их трудовой династии насчитывает более двухсот лет.



Консультант по техническим вопросам ПНТЗ Валерий Трескин удостоен звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Белый металлург прошел трудовой путь от электрослесаря до главного инженера завода, отдав родному предприятию более 50 лет. Под непосредственным руководством Валерия Владимировича усовершенствована схема электроснабжения всего предприятия, осуществлена модернизация электрооборудования. Благодаря его усилиям на заводе осуществляется бесперебойное электроснабжение цехов.



За последние пять лет государственных наград удостоено более 30 сотрудников ПНТЗ.

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