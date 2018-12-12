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Житель Екатеринбурга приговорен к 1 году 4 месяцам лишения свободы за фиктивную регистрацию 28 иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя Александра Чудинова, который обвинялся по восьми эпизодам статьи 322.3 УК «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Александр Чудинов поставил на учет 28 граждан ближнего зарубежья по месту пребывания в жилом помещении. Он понимал, что кто-либо из них проживать по данному адресу не будет. За свои услуги он получил по 100 руб. с каждого иностранца.



Массовую постановку иностранных граждан на миграционный учет выявил участковый уполномоченный отдела полиции № 10 УМВД России по Екатеринбургу в ходе отработки жилого сектора.



«В июле 2018 года органами дознания в отношении неработающего ранее неоднократно судимого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 37-летнего хозяина квартиры на улице Маневровой, 12 было возбуждено уголовное дело. В общей сложности осужденный провел в местах лишения свободы порядка 20 лет. После материалы уголовного дела полицией были переданы в мировой суд Железнодорожного района для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.



Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, объяснив нарушение законодательства РФ тяжелым материальным положением. Мировой судья судебного участка № 2 Железнодорожного района Екатеринбурга учел рецидив и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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